兴业证券称被调查期间投行业务暂停 正拟订先行赔付方案

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月21日 - 涉嫌欺诈上市的中国欣泰电气(300372.SZ)调查案正在发酵，其上市保荐人兴业证券(601377.SS)继上周被证监会立案调查后，周一晚公告称，在调查期间，公司投行业务已暂时被叫停，公司正积极与监管部门等协商拟订先行赔付方案，目前方案正在研究中。
公告称，立案调查期间，中国证监会暂不受理兴业证券作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，投资银行业务当期收入可能减少。
兴业证券表示，投行业务下降及潜在的先行赔付，将对公司当期经营业务产生影响。
欣泰电气6月初公告称，其收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。
根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将被深交所暂停上市。那样，欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。
兴业证券周一收报7.16元人民币，过去一个月累计微跌0.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。