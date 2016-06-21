兴业证券称被调查期间投行业务暂停 正拟订先行赔付方案

路透上海6月21日 - 涉嫌欺诈上市的中国欣泰电气(300372.SZ)调查案正在发酵，其上市保荐人兴业证券(601377.SS)继上周被证监会立案调查后，周一晚公告称，在调查期间，公司投行业务已暂时被叫停，公司正积极与监管部门等协商拟订先行赔付方案，目前方案正在研究中。

公告称，立案调查期间，中国证监会暂不受理兴业证券作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，投资银行业务当期收入可能减少。

兴业证券表示，投行业务下降及潜在的先行赔付，将对公司当期经营业务产生影响。

欣泰电气6月初公告称，其收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。

根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将被深交所暂停上市。那样，欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。

兴业证券周一收报7.16元人民币，过去一个月累计微跌0.7%。（完）