兴业证券拟设5.5亿元欣泰电器案赔付专项基金 将影响公司业绩

路透上海6月28日 - 中国欣泰电气(300372.SZ)涉嫌欺诈上市案继续发酵，其上市保荐人兴业证券(601377.SS)周二公告称，拟使用自有资金5.5亿元人民币，设立欣泰电气(300372.SZ)适格投资者先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失，赔付发生后将会对公司业绩产生影响。

公告显示，兴业证券董事会要求公司做好向欣泰电气主要责任方及其他连带责任方的追偿工作，以及内部责任追究；要求公司引以为戒，进一步强化对lPO发行保荐项目的合规风控意识，严格所有项目的内控内核工作。

欣泰电气6月初公告称，其收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。作为其保荐人的兴业证券亦被证监会立案调查，调查期间投行业务被叫停。

根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将被深交所暂停上市。那样，欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。

兴业证券周一收报7.30元人民币，过去一个月累计下跌0.34%。（完）