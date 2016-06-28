兴业证券拟设5.5亿元欣泰电器案赔付专项基金 将影响公司业绩

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海6月28日 - 中国欣泰电气(300372.SZ)涉嫌欺诈上市案继续发酵，其上市保荐人兴业证券(601377.SS)周二公告称，拟使用自有资金5.5亿元人民币，设立欣泰电气(300372.SZ)适格投资者先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失，赔付发生后将会对公司业绩产生影响。
公告显示，兴业证券董事会要求公司做好向欣泰电气主要责任方及其他连带责任方的追偿工作，以及内部责任追究；要求公司引以为戒，进一步强化对lPO发行保荐项目的合规风控意识，严格所有项目的内控内核工作。
欣泰电气6月初公告称，其收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。作为其保荐人的兴业证券亦被证监会立案调查，调查期间投行业务被叫停。
根据相关规定，若上市公司确认存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，该公司股票将被深交所暂停上市。那样，欣泰电气有望成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。
兴业证券周一收报7.30元人民币，过去一个月累计下跌0.34%。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。