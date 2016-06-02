欣泰电气IPO造假被证监会处罚 或成首只欺诈发行退市股票

路透上海6月2日 - 中国创业板上市公司丹东欣泰电气股份有限公司300372.SS周四公告称，近日收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，因公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规，证监会拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。

上海证券报报导称，根据《创业板股票上市规则（2014年修订）》，一旦欣泰电气日后收到证监会正式《行政处罚和市场禁入决定书》，确认公司存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形，公司股票将被深交所暂停上市。

而与其他暂停上市风险公司不同的是，“欺诈发行”这一违法行为具有不可纠正、不可消除影响的特征。届时，欣泰电气将不可避免走上退市道路，成为创业板第一家退市的公司，更将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。

欣泰电气公告显示，该公司上市前通过外部借款，使用自有资金或伪造银行单据的方式，在年末、半年末等会计期末冲减应收款项，大部分在下一会计期初冲回，致使其在向中国证监会报送的IPO申请文件中相关财务数据存在虚假记载。

上市后，欣泰电气继续冲减应收款项，公司实际控制人以员工名义从公司借款供其个人使用，且未在年度报告中未披露关联交易，因而存在定期报告中存在虚假记载和重大遗漏的违规行为。(完)