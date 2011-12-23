新闻出版总署将重点推进三类骨干出版企业上市

路透上海12月23日电---上海证券报周五报导引述新闻出版总署官员称,未来将重点推进三类出版企业上市,即数字出版,网络出版,手机出版等战略性新兴企业的骨干企业;外向型的骨干新闻出版企业;现代出版物市场体系及现代传播体系的骨干企业.

新闻出版总署出版产业发展司司长范卫平亦指出,必须整体规划、积极引导新闻出版企业有序上市.对存在清产核资不到位、人员身份转换不到位等历史遗留问题,公司架构不够合理、主业盈利能力不突出的企业,是不能上市的.

目前国内新闻出版行业已有49家公司在境内外上市,例如最近在上证所上市的凤凰传媒(601928.SS).

他还表示,新闻出版总署明年将重点加强多方面的工作,一是加快构建现代新闻出版产业体系,大力发展数字、网络、手机等新兴出版业态,与此同时要推动书报刊等传统出版业数字化转型;二是加快构建新闻出版市场体系,建立以大城市为中心、中小城市相配套、贯通城乡的新闻出版产业流通网络.

另外,还需要继续优化产业布局,建设一批国家新闻出版产业基地,形成若干新闻出版产业集群;推动和扩大新闻出版产品消费,创新新闻出版产品营销模式,拓展大众消费市场特别是农村出版物消费市场,培育新的消费增长点.

文化产业已越来越受国家重视,10月初中共中央发布关於推动社会主义文化大发展的若干意见,最近召开的中央经济工作会议亦提出明年要加快壮大文化产业,推动文化事业蓬勃发展.

新闻出版业占据了文化产业六成份额.2010年,中国新闻出版、印刷和发行复制业实现总产出12,698.1亿元人民币,预计今年可实现总产出1.5万亿元,增长速度20%左右,将继续巩固新闻出版产业作为文化产业主力军的地位.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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