雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控 启动限购

路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。

河北霸州市政府官网周三公布意见，规定非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前两年内在霸州市累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)，限购一套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品房和二手住房。

对拥有两套及以上住房的本地户籍居民家庭，暂停办理新建商品房和二手住房购买手续。

河北文安县亦于周三发布通知，对非本地户籍居民家庭购房和拥有两套及以上住房的本地户籍居民家庭的限购规定，与霸州市相同。

任丘市对非本地户籍居民家庭的限购规定更为严格，要求非本地户籍居民家庭已取得居住证且自申请购房之日起前两年内在任丘市累计缴纳24个月及以上个人所得税或社会保险(城镇社会保险)的，限购一套住房且购房首付款比例不低于50%。包括新建商品房和二手住房。

河北省委书记赵克志及省委副书记许勤近日在雄安新区调研时称，将统筹雄安新区周边的规划、土地管控；严控房地产炒作，确保市场平稳有序。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）