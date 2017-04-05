加强雄安新区建设与周边区域的规划管控 避免“千城一面”--新华

路透北京4月5日 - 针对市场热议的雄安新区建设，中国官媒新华社周二晚间发布时评称，在京津冀协同发展的大棋局中，雄安新区的定位首先是“疏解北京非首都功能集中承载地”；需加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争。

时评并称，规划将在雄安新区的建设中充分发挥“先行者”作用，要确保规划的科学性，并突出规划的权威性，要把每一寸土地都规划得清清楚楚后再开工建设。

“既不是什么‘迁都’，也不是什么建设‘副都’，...雄安新区与北京中心城区、北京城市副中心各有职能分工，与天津、石家庄、保定等城市紧密关联。”时评称。

因此，要加强对新区与周边区域的统一规划管控，发挥各自比较优势，才能避免同质化竞争、“千城一面”，形成优势互补、互利共赢的协同发展新格局。

时评指出，“罗马不是一天建成的”，规划建设雄安新区不可能毕其功于一役。城市发展过程中，人口和用地要匹配，城市规模也要同资源环境承载能力相适应。

中国城镇化进程高歌猛进，截至2016年底，城镇化率接近60%。与此同时，雾霾频发、交通拥堵、环境污染、人口膨胀等大城市病日益凸显。“在这个历史节点诞生的雄安新区，无疑是城市发展新路径的探路者。”

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）