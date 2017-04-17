雄安概念股早盘走势分化 华夏幸福跌停但金隅等复牌后仍大涨

路透上海4月17日 - 在上海证交所提示炒作风险后，近期A股市场上热炒的雄安概念股周一早盘走势分化，但金隅股份(601992.SS)等部分个股复牌后仍大涨。

开盘11分钟，中持股份(603903.SS)和先河环保(300137.SZ)等个股继续涨停；金隅股份盘中一度涨停，但又被巨量卖盘打开，目前涨逾7%。

不过早盘华夏幸福(600340.SS)跌停；宝硕股份(600155.SS)跌逾5%。

上海证交所表示，已对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。目前，上交所已对130余个账户进行书面警示，并对13个投资者采取了盘中暂停交易措施。对存在严重异常交易行为的账户，将根据实际情况进一步采取限制交易等更为严格的监管措施。

对于近期表现异常强劲的雄安概念股，上证所还指出，从实际情况看，相关题材股票交易风险正在上升，严重投机炒作的股票急涨之后通常有急跌，大起之后通常有大落。广大投资者尤其是中小投资者应当强化理性交易和自我保护意识，警惕交易风险。（完）