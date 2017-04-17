雄安概念股早盘走势分化 华夏幸福跌停但金隅等复牌后仍大涨

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月17日 - 在上海证交所提示炒作风险后，近期A股市场上热炒的雄安概念股周一早盘走势分化，但金隅股份(601992.SS)等部分个股复牌后仍大涨。
开盘11分钟，中持股份(603903.SS)和先河环保(300137.SZ)等个股继续涨停；金隅股份盘中一度涨停，但又被巨量卖盘打开，目前涨逾7%。
不过早盘华夏幸福(600340.SS)跌停；宝硕股份(600155.SS)跌逾5%。
上海证交所表示，已对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。目前，上交所已对130余个账户进行书面警示，并对13个投资者采取了盘中暂停交易措施。对存在严重异常交易行为的账户，将根据实际情况进一步采取限制交易等更为严格的监管措施。
对于近期表现异常强劲的雄安概念股，上证所还指出，从实际情况看，相关题材股票交易风险正在上升，严重投机炒作的股票急涨之后通常有急跌，大起之后通常有大落。广大投资者尤其是中小投资者应当强化理性交易和自我保护意识，警惕交易风险。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。