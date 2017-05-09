河北省委书记称要研究制定适应雄安功能定位的人口和住房政策

路透北京5月9日 - 中国河北省委书记赵克志撰文表示，雄安新区要把严格土地和房地产管控作为当务之急，并研究建立土地收储制度，强化政府统一管理，严禁大规模搞房地产开发，研究制定与新区功能定位相适应的人口和住房政策。

人民日报周二刊登该文强调，明确雄安新区是创新发展的高地、不是炒房淘金的地方，将依法依规、分类处置土地开发遗留问题，铁腕治理违章占地用地，不搞土地批租，不搞土地财政，严禁大规模搞房地产开发。

“研究制定与新区功能定位相适应的人口和住房政策，探索全新的房地产改革路子，满足民众住房需求，打造政策高地、成本洼地。”赵克志称。

他并指出，要采取最严格的措施，同步加强对新区以及新区周边、京冀交界地区的全面管控，防范和打击炒地炒房炒房租投机等行为，严防不法商人借新区炒作牟利，切实管住地价房价和房租，防止无序开发。

国土资源部此前表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面对雄安新区给予支持。

中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）