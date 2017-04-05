雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家

路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。

新华社周三报导援引他的话称，设立雄安新区有利于集中疏解北京非首都功能，有效缓解北京大城市病，与北京城市副中心共同形成北京新的两翼；有利于加快补齐区域发展短板，提升河北经济社会发展质量和水平，培育形成新的区域增长极。

他称，设立雄安新区有利于调整优化京津冀城市布局和空间结构，拓展区域发展新空间，有助于探索人口经济密集地区优化开发新模式，打造全国创新驱动发展新引擎，加快构建京津冀世界级城市群。

新区规划范围涉及河北雄县、容城、安新3县及周边部分区域，主要是综合考虑了交通、地质、水文、建设成本等方面因素，经过反复深入论证选定的，且这里交通便捷、环境优美，现有和已经在规划多条城际铁路和高速铁路。

他指出，新区建设过程中要充分体现京津冀协同发展中河北“新型城镇化与城乡统筹示范区”的定位，探索在人口经济密集地区优化发展的新路；重点要因地制宜地制定政策，做好现状传统产业的整合和升级，做好就业保障；统筹好移民搬迁和城镇改造，让搬迁农民融入城镇生活。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）