雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。
新华社周三报导援引他的话称，设立雄安新区有利于集中疏解北京非首都功能，有效缓解北京大城市病，与北京城市副中心共同形成北京新的两翼；有利于加快补齐区域发展短板，提升河北经济社会发展质量和水平，培育形成新的区域增长极。
他称，设立雄安新区有利于调整优化京津冀城市布局和空间结构，拓展区域发展新空间，有助于探索人口经济密集地区优化开发新模式，打造全国创新驱动发展新引擎，加快构建京津冀世界级城市群。
新区规划范围涉及河北雄县、容城、安新3县及周边部分区域，主要是综合考虑了交通、地质、水文、建设成本等方面因素，经过反复深入论证选定的，且这里交通便捷、环境优美，现有和已经在规划多条城际铁路和高速铁路。
他指出，新区建设过程中要充分体现京津冀协同发展中河北“新型城镇化与城乡统筹示范区”的定位，探索在人口经济密集地区优化发展的新路；重点要因地制宜地制定政策，做好现状传统产业的整合和升级，做好就业保障；统筹好移民搬迁和城镇改造，让搬迁农民融入城镇生活。
中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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