雄安新区临时党委书记称将让低房价成为雄安新区的核心竞争力

路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。

新华社周四援引对袁桐利的专访并称，将对新区土地出让情况进行清理整顿、分类处置，以改革创新的办法研究制定适合新区发展需要的住房保障体系，不搞大规模土地批租、不搞土地财政，严格限制商品房开发。

“在拆迁安置上，严格落实国家有关要求，研究制定统一规范的政策，解决好群众搬迁腾退中的现实问题...规划建设小企业聚集地，合理安排企业搬迁时序，力争使企业生产不停顿、市场不丢失、利益不受损、工人不下岗。”袁桐利称。

他并介绍，4月1日以来，雄安新区已经按照“全部受理、逐一甄别、公开公示、合规即办”要求办理落户，暂停和冻结了所有在建项目、严禁新开工项目，严厉打击炒车炒牌行为，新区没有出现未建先乱、抢栽抢种等现象。

同时，雄安新区对所有房地产项目全部冻结。开展了违法占地和违法违规建设、房地产市场专项整治，查处违法违规行为2,138起、拆除违建194处，关停了全部176个售楼处和中介机构，规范二手房租赁市场秩序，严防炒房炒地等行为。目前房地产市场秩序稳定。

他并表示，雄安新区规划按照“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”要求，高标准高质量组织规划编制，确保把每一寸土地都规划得清清楚楚再开工建设。在环保上，坚持生态优先、绿色发展，严格划定开发边界和生态红线。

他指出，在人才引进上，雄安新区将制定特殊人才政策，在引进、使用、管理等方面打破常规，广泛推行聘任制，科学设计薪酬制度，建立创新成果市场化激励机制，吸引国内外高端人才到新区创新创业。

同时，雄安新区将大力推进行政管理体制改革，组建精简高效统一的管理机构；创新投融资体制，以市场化方式多渠道筹集建设资金；深化“放管服”改革，凡是市场能调节的经济活动一律取消行政审批；全方位深度对接北京，推进教育、医疗、社保等基本公共服务均等化，增强新区的竞争力和吸引力。

河北省委书记赵克志此前撰文表示，雄安新区要把严格土地和房地产管控作为当务之急，并研究建立土地收储制度，强化政府统一管理，严禁大规模搞房地产开发，研究制定与新区功能定位相适应的人口和住房政策。

国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）