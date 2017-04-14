中国雄安新区将制定全新住房政策 严禁大规模开发房地产

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
对于雄安未来的发展前景，报导称，2020年其骨干交通路网将基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成；2022年起步区基础设施将全部建设完成，新区核心区基本建成；2030年则将成为一座绿色低碳、信息智能、宜居宜业的现代化新城。
“早在一年多前召开的中共中央政治局常委会会议上，习近平总书记就指出，要防止炒作土地等问题出现，要切实采取有效措施。”报导称，从2016年6月开始，雄安新区规划区域内，已逐步实行房屋等不动产、规划、土地、项目、户籍的冻结，为筹建新区做准备。
而体制机制改革将是新区发展的制度保障，如户籍改革、医疗改革、公共服务改革、实行大部门制和负面清单管理、探索投融资体制改革、加强对外合作促进贸易便利化、建立与国际接轨的城市管理规则和体系等。
“雄安新区不会简单复制深圳和浦东，而是要开创国家新区和城市发展的全新模式。”报导称。
中国国务院4月初决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。受此利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市迅速受热捧，而三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
国务院副总理张高丽上周称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
河北省本周则出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。（完）
(发稿 陈君；审校 马蓉/张喜良)
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路透5月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88447人民币)
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