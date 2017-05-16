雄安正对土地、人口和房屋等情况摸底 与征迁安置无关--央广网

路透北京5月16日 - 中国央广网周二报导，从河北雄安新区筹委会获悉，日前，雄安新区正在就新区范围内土地、人口、房屋及房屋租赁情况进行调查摸底。与征迁安置工作没有关系。

报导称，其目的是全面掌握新区房地产需求、土地及房屋供给情况，为研究制定新区房地产政策、探索房地产开发建设新模式提供全面、准确的基础资料。

新区负责此项工作的人员表示，这项调查与征迁安置工作没有关系，不作为拆迁安置补偿的依据，但准确调查涉及房地产政策制定，与新区每一个人的长远利益息息相关，希望大家积极参与支持、认真配合调查，准确反映真实情况，为决策提供可靠依据。

中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。

国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）