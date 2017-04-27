雄安30平方公里启动区控制性详规和城市设计将全球招标--报载

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
雄安新区昨日下午召开新闻发布会。人民日报援引新区筹委会副主任牛景峰在发布会上的讲话称，雄安新区起步区涉及57个村；目前，新区总体平稳，新区经受住了炒房、落户、炒车等多重考验，没有出现未建先乱、抢栽抢种等现象。
“目前，新区正按照中央部署和河北省委要求，组织一流机构和人才，抓好各项规划的编制。”他表示。
报导并称，当地成立新区规划建设工作领导小组，实行书记、省长双组长制。河北省委组建了新区临时党委、筹委会，目前已接管雄县、容城、安新三县人事、党务、社会稳定等工作，开始行使规划、建设、国土等管理事权。
“依法依规实施严格管控，是新区建设的前提和保障，管控工作也将贯穿新区规划建设全过程。”牛景峰称。
中国政府决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。