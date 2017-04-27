雄安30平方公里启动区控制性详规和城市设计将全球招标--报载

路透北京4月27日 - 人民日报周四报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。

雄安新区昨日下午召开新闻发布会。人民日报援引新区筹委会副主任牛景峰在发布会上的讲话称，雄安新区起步区涉及57个村；目前，新区总体平稳，新区经受住了炒房、落户、炒车等多重考验，没有出现未建先乱、抢栽抢种等现象。

“目前，新区正按照中央部署和河北省委要求，组织一流机构和人才，抓好各项规划的编制。”他表示。

报导并称，当地成立新区规划建设工作领导小组，实行书记、省长双组长制。河北省委组建了新区临时党委、筹委会，目前已接管雄县、容城、安新三县人事、党务、社会稳定等工作，开始行使规划、建设、国土等管理事权。

“依法依规实施严格管控，是新区建设的前提和保障，管控工作也将贯穿新区规划建设全过程。”牛景峰称。

中国政府决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。（完）