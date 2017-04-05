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中国财经 | 2017年 4月 5日 星期三 09:06 BJT

雄安新区将严格执行房地产调控政策 管控房产交易--新华

路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。

同时，雄安新区将严格执行房地产调控政策，严厉打击二手房和小产权房违规交易，严厉打击违规建设，严厉打击黑中介非法销售、夸大宣传、哄抬价格等行为。

“任何以收取定金、意向金等变相销售“五证”不全商品房都属于违法行为，购买此类房屋不受法律保护。”新华社援引雄安新区消息称。

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域；设立雄安新区对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。（完）

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)

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