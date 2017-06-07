雄安规划还在深入研究 新区发展绝不应被房地产商绑架--专家

路透北京6月7日 - 中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪周二指出，雄安新区规划还在深入研究中，雄安新区的发展绝不应被房地产商绑架，要在体制机制等方面做变化，为中国今后城市发展尝试走一条新的路子。

新华援引他在中国城市百人论坛2017年会上称，在城市规划方面，新区建设一大亮点是要建设21世纪的地下管廊式基础设施，把城市交通、水电气、城市灾害防护系统等都放到地下，把地面让给绿化和人的行走。

“新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市，绿地要超过50%。同时，新区建设要处理好城淀格局，实现山水城市、灵动交融。”他称。

他强调，目前新区规划还在深入研究，正在探讨几个重大问题，包括如何做到理水营城，真正形成水城融、蓝绿汇、天人合；如何在新区建设中贯彻城乡协同发展理念；如何在城市建设中抓住科技创新，做到“历经百年也不落后”；如何在新区建设中同步修复白洋淀的生态功能。

此外，经济参考报报导援引国土资源部调控和监测司巡视员董祚继在同一场合建议，应将70年土地批租制，改为土地年租制，发挥土地国有优势，创新用地制度。

具体来说，土地批租制就是70年一次性出让；土地年租制就是实行按年或者3-5年的短期租赁。这样，一方面，可以避免地方政府对土地财政的严重依赖所诱发的短期行为；另一方面，将有效降低土地初始取得成本，抑制房地产的投资投机需求，杜绝企业的圈地行为，还能够实现土地增值共享，促进社会公平。（完）