中国西王集团收购加拿大Iovate Health谈判进入尾声--消息

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透6月1日 - 熟知内情消息人士指出，中国食品暨工业企业西王集团收购加拿大Iovate Health Sciences International Inc的谈判已经进入尾声，这家加拿大公司旗下拥有知名的营养补给品品牌MuscleTech。
Iovate是最新一家吸引中国买兴的加拿大维他命制造商，因中国消费者的健康意识逐渐提高，同时也对于国内安全标准缺乏信心，刺激中国业者向海外探寻营养补给品相关资产。
加拿大营养补给品的安全标准严格程度在全球名列前茅，使得当地品牌深受欢迎，也让相关企业备受追捧。路透先前报导，私募基金CCMP Capital Advisors LP旗下的加拿大维他命制造商Jamieson Laboratories也吸引了中国买家的兴趣。
消息人士本周指出，西王集团目前在Iovate的标售中取得领先地位，并就超过7亿美元的价格进行协商。
消息人士补充称，未上市企业Iovate的12个月未计利息、税项、折旧之利润(EBITD)约为7,000万美元。
消息人士警告称，目前尚无法确定西王集团是否会与Iovate达成协议，也无法确定该交易是否能够通过所有监管障碍。
西王集团及Iovate并未立即对置评请求做出回应。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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