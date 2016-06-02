中国西王集团收购加拿大Iovate Health谈判进入尾声--消息

路透6月1日 - 熟知内情消息人士指出，中国食品暨工业企业西王集团收购加拿大Iovate Health Sciences International Inc的谈判已经进入尾声，这家加拿大公司旗下拥有知名的营养补给品品牌MuscleTech。

Iovate是最新一家吸引中国买兴的加拿大维他命制造商，因中国消费者的健康意识逐渐提高，同时也对于国内安全标准缺乏信心，刺激中国业者向海外探寻营养补给品相关资产。

加拿大营养补给品的安全标准严格程度在全球名列前茅，使得当地品牌深受欢迎，也让相关企业备受追捧。路透先前报导，私募基金CCMP Capital Advisors LP旗下的加拿大维他命制造商Jamieson Laboratories也吸引了中国买家的兴趣。

消息人士本周指出，西王集团目前在Iovate的标售中取得领先地位，并就超过7亿美元的价格进行协商。

消息人士补充称，未上市企业Iovate的12个月未计利息、税项、折旧之利润(EBITD)约为7,000万美元。

消息人士警告称，目前尚无法确定西王集团是否会与Iovate达成协议，也无法确定该交易是否能够通过所有监管障碍。

西王集团及Iovate并未立即对置评请求做出回应。(完)