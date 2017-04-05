西王集团全面接管齐星集团 百亿债务危机警报暂时解除

路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。

中国证券报周三报导称，西王集团对齐星集团债务的担保金额为29亿元人民币，是后者最大担保方；西王集团拟对齐星集团及其旗下19个子公司进行全面接管，目前已经托管的资产均为齐星集团核心资产，占到该集团总资产的80%左右。

报导并称，三方协议将以托管时间为界，划清齐星集团新老债务；对于此前的债务，仍由齐星集团与债权银行沟通，确保债务延期手续的正常办理；而托管期内的银行利息，明确由西王集团垫付。作为三方协议之一，邹平县政府也将在托管期内协调处理齐星集团的债务问题。

西王集团将为齐星集团的重启投入十几亿元资金，这部分资金将封闭运行。

中国国内媒体--第一财经日报上周报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿。

此前有媒体称山东邹平县的齐星集团因资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，该集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。西王集团以玉米深加工(包括玉米油、淀粉及淀粉糖等)和钢材加工为主业。（完）