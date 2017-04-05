西王集团全面接管齐星集团 百亿债务危机警报暂时解除

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透北京4月5日 - 中国山东西王集团有限公司称，日前已于齐星集团和山东邹平县政府签署委托经营三方协议，全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。
中国证券报周三报导称，西王集团对齐星集团债务的担保金额为29亿元人民币，是后者最大担保方；西王集团拟对齐星集团及其旗下19个子公司进行全面接管，目前已经托管的资产均为齐星集团核心资产，占到该集团总资产的80%左右。
报导并称，三方协议将以托管时间为界，划清齐星集团新老债务；对于此前的债务，仍由齐星集团与债权银行沟通，确保债务延期手续的正常办理；而托管期内的银行利息，明确由西王集团垫付。作为三方协议之一，邹平县政府也将在托管期内协调处理齐星集团的债务问题。
西王集团将为齐星集团的重启投入十几亿元资金，这部分资金将封闭运行。
中国国内媒体--第一财经日报上周报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿。
此前有媒体称山东邹平县的齐星集团因资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，该集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。西王集团以玉米深加工(包括玉米油、淀粉及淀粉糖等)和钢材加工为主业。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
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