西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元

路透香港4月3日 - 西王特钢(1266.HK)称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。

据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。

于今年3月29日，西王集团作出的相关担保约为29.1亿元人民币，以约20.4亿元的资产、质押及共同担保作抵押。故此，西王集团就该项担保遭强制执行实际承受的潜在风险仅约为8.7亿元。

公告并指出，“为了控制对西王集团的潜在风险，齐星集团及其若干附属公司以及其实际控制人已应西王集团的追加要求提供额外担保。”

于2016年9月30日，西王集团公司的未经审核综合资产净值约为147亿元，而现金及银行结余约为27亿元。

此前国内媒体第一财经日报报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿；对于与齐星事件相关的西王集团，一财网称，4月10日前中国信贷资产管理公司将为其批复10亿元流动资金、50亿元基金用于应对。

消息拖累西王特钢上周五一度大跌15%，一度探低至0.92港元的逾两个月低位。

西王特钢的公告并称，除今年3月30日向西王集团借入17.2亿元的借款，以及西王特钢向西王集团提供22.3亿元的担保外，西王特钢的营运乃独立于母公司。而有关借款中约13.9亿元乃到期日为2020年的长期贷款。

公司并称，“本公司已收到西王集团的书面确认，表示有关长期及其他借款将按照各自的合约条款继续生效，西王集团亦不会要求提前还款。”

香港时间15:27，该股升2.97%，报1.04港元。（完）

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