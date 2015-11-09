习近平将出席亚太经合组织领导人非正式会议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月9日 - 中国外交部周一称，国家主席习近平下周将出席亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议。
会议将于11月17日-19日在马尼拉召开。
外交部还称，外交部长王毅周二将出访菲律宾，就习近平主席预定赴菲出席APEC会议进行沟通，预做准备，并就如何改善中菲关系同菲方交换意见。
“当前中菲关系因众所周知的原因面临困难，这是中方不愿看到的，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
“中方重视发展中菲关系，坚持通过协商谈判妥善处理有关问题。”
外交部称，习近平在前往马尼拉之前将前往土耳其出席二十国集团领导人第十次峰会。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。