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时事要闻 | 2015年 11月 9日 星期一 18:02 BJT

习近平将出席亚太经合组织领导人非正式会议

路透北京11月9日 - 中国外交部周一称，国家主席习近平下周将出席亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议。

会议将于11月17日-19日在马尼拉召开。

外交部还称，外交部长王毅周二将出访菲律宾，就习近平主席预定赴菲出席APEC会议进行沟通，预做准备，并就如何改善中菲关系同菲方交换意见。

“当前中菲关系因众所周知的原因面临困难，这是中方不愿看到的，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。

“中方重视发展中菲关系，坚持通过协商谈判妥善处理有关问题。”

外交部称，习近平在前往马尼拉之前将前往土耳其出席二十国集团领导人第十次峰会。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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