习近平将出席亚太经合组织领导人非正式会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月9日 - 中国外交部周一称，国家主席习近平下周将出席亚太经合组织第二十三次领导人非正式会议。
会议将于11月17日-19日在马尼拉召开。
外交部还称，外交部长王毅周二将出访菲律宾，就习近平主席预定赴菲出席APEC会议进行沟通，预做准备，并就如何改善中菲关系同菲方交换意见。
“当前中菲关系因众所周知的原因面临困难，这是中方不愿看到的，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
“中方重视发展中菲关系，坚持通过协商谈判妥善处理有关问题。”
外交部称，习近平在前往马尼拉之前将前往土耳其出席二十国集团领导人第十次峰会。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”