习近平将出席亚太经合组织领导人非正式会议

外交部还称，外交部长王毅周二将出访菲律宾，就习近平主席预定赴菲出席APEC会议进行沟通，预做准备，并就如何改善中菲关系同菲方交换意见。

“当前中菲关系因众所周知的原因面临困难，这是中方不愿看到的，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。