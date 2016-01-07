习近平：修复长江生态环境 以市场开放推动长江经济带发展

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国国家主席习近平表示，当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，而推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平。
新华社周四援引习近平在推动长江经济带发展座谈会上的讲话称，推动长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展的战略定位，当前和今后相当长一个时期都要共抓大保护，不搞大开发。
习近平强调，推动长江经济带发展，保护生态环境、建立统一市场、加快转方式调结构，这是已经明确的方向和重点，要用“快思维”、做加法。
而科学利用水资源、优化产业布局、统筹港口岸线资源和安排一些重大投资项目，如果一时看不透，或者认识不统一，则要用“慢思维”，有时就要做减法。对那些不能做的事情，要列出负面清单。
“市场、开放是推动长江经济带发展的重要动力。”习近平指出，推动长江经济带发展，要使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。沿江省市要加快政府职能转变，提高公共服务水平，创造良好市场环境。
他称，要在生态环境容量上过紧日子的前提下，依托长江水道，统筹岸上水上，正确处理防洪、通航、发电的矛盾，自觉推动绿色循环低碳发展，有条件的地区率先形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式，真正使黄金水道产生黄金效益。
要优化长江经济带城市群布局，坚持大中小结合、东中西联动，依托长三角、长江中游、成渝这三大城市群带动长江经济带发展。
中国国家发展改革委去年年中发布通知表示，将建设长江经济带国家级转型升级示范开发区，试行负面清单管理模式和商事改革，加快上海自贸区27项改革措施的复制、推广和落地。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。