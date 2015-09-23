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中国财经 | 2015年 9月 23日 星期三 08:47 BJT

中国国家主席习近平称将加快建设开放的经济

路透西雅图9月22日 - 中国国家主席习近平周二表示，中国政府将加速建设开放的经济，改革不会走回头路。

访美第一天，习近平在西雅图的一个论坛上表示，中国仍将致力于改革开放。

“中国改革不会走回头路，”他说。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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