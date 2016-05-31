习近平：实施创新驱动发展战略 破解经济发展深层次矛盾和问题

路透北京5月31日 - 中国国家主席习近平周一称，实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择，是更好引领中国经济发展新常态、保持经济持续健康发展的必然选择；要把科技创新摆在更加重要的位置。

新华社援引习近平在全国科技创新大会上的讲话称，推进供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”任务，必须在推动发展的内生动力和活力上实现根本性转变，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领性发展，大幅增加公共科技供给。

他并提到，中国已经确定科技面向2030年的长远战略，实施一批重大科技项目和工程，并加强对中小企业技术创新支持力度。

今年1月，习近平称，要着力实施创新驱动发展战略；通过一系列政策举措，特别是推动科技创新、发展实体经济、保障和改善人民生活的政策措施，来解决中国经济供给侧存在的问题。（完）