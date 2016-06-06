习近平：加强宏观经济政策协调 尽早达成中美双边投资协定

路透北京6月6日 - 中国国家主席习近平周一称，中美两国当前要着力加强宏观经济政策协调，争取早日达成中美双边投资协定，推动二十国集团领导人杭州峰会取得积极成果。

习近平在出席第八轮中美战略与经济对话和第七轮中美人文交流高层磋商联合开幕式时指出，中国有信心实现经济社会发展既定目标，并与包括美国在内的世界各国开展密切合作。

他并表示，中美在亚太地区拥有广泛共同利益，应该保持经常性对话，开展更多合作，应对各种挑战，努力培育两国共同而非排他的“朋友圈”。

第八轮中美战略与经济对话于6-7日在北京举行，中国国家主席习近平特别代表国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪将与美国总统奥巴马特别代表国务卿约翰·克里、财政部长雅各布·卢共同主持本轮对话。（完）