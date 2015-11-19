习近平对“伊斯兰国”极端组织残杀中国公民予以强烈谴责

路透北京11月19日 - 中国国家主席习近平周四表示，强烈谴责“伊斯兰国”极端组织残忍杀害中国公民这一暴行，并向遇害者家属表示深切慰问。

“伊斯兰国”周三宣称处决了两名人质，一名挪威人，一名中国人。IS最新的在线英文杂志Dabiq刊登了似乎是死者的照片，标题写着“处决”。中国外交部稍后证实，中国公民樊京辉被伊斯兰国极端组织绑架并残忍杀害。

“恐怖主义是人类的公敌，中国坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。”习近平表示。

外交部发言人洪磊就伊斯兰国杀害中国人质事件发表谈话称，樊京辉被绑架后，中国政府和人民十分牵挂他的安危。中国政府有关部门第一时间启动应急机制，想方设法开展营救工作。但恐怖组织无视人类良知和道德底线，仍然采取惨无人道的暴力行径。中国政府对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。

洪磊说，恐怖主义是人类的公敌，中国政府坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。中方将继续同国际社会加强反恐合作，维护世界和平与安宁。（完）