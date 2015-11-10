坚持积极财政政策和稳健货币政策 大力推动重点改革落地--习近平（更新版）

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路透北京11月10日 - 中国国家主席习近平周二主持召开中央财经领导小组第十一次会议时强调，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。

新华社援引他在会议上的讲话称，适应经济发展新常态，坚持稳中求进，坚持改革开放，“战略上坚持持久战，战术上打好歼灭战”，此次会议研究了经济结构性改革和城市工作。

“宏观政策要稳，就是要坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，为经济结构性改革营造稳定的宏观经济环境。”习近平强调。

他指出，改革政策要实，就是要加大力度推动重点领域改革落地，加快推进对经济增长有重大牵引作用的国有企业、财税体制、金融体制等改革。

习近平在讲话中并提及房地产市场和股市。他强调，要化解房地产库存，促进房地产业持续发展。要防范化解金融风险，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，中国股市长期的问题是重融资不重投资，重圈钱不重投资者权益保护，这样很难形成投资者、上市公司、中介机构相互帮衬、良性发展的机制，也使得大的系统风险发生时，容易对中小投资者利益形成损害。

“当前资本市场功能刚刚恢复，习总书记的表态重点提及投资者权益保护和防范金融风险的重要性，应该能较大提升投资者信心。当然习总书记讲话还有待具体细化落实，期待更多细则出台。”他表示。

中国近期将重启A股首次公开发行（IPO），证监会表示会综合考虑市场各方面对新股发行制度的情况，完善新股发行制度。中国股市沪综指周二小幅收跌，结束此前连四日上涨。分析师称，大盘连涨后存在技术休整要求，同时IPO重启后第一批新股仍采用预缴款的方式，市场担心新股申购将导致资金分流，场内观望情绪渐浓，令股指盘中震荡有所加剧。

关于习近平对房地产市场的表述，中原集团研究中心总监刘渊认为，这说明房地产库存问题仍然很严重，政策依然会偏向鼓励需求，稳定市场。明年房地产新开工、投资仍可能继续下滑，宏观经济压力较大。

习近平还表示，产业政策要准，就是要准确定位经济结构性改革方向，发展实体经济，坚持创新驱动发展，激活存量增长动力，着力补齐短板，加快绿色发展，积极利用外资，积极稳妥扩大对外投资。

微观政策要活，就是要坚持和完善基本经济制度，完善市场环境、激发企业活力和消费潜能，在制度上政策上营造宽松的市场经营和投资环境，营造商品自由流动、平等交换的市场环境。

社会政策要托底，就是要守住民生底线，做好就业和社会保障工作，切实保障群众基本生活。

在城市工作方面，他表示，首先要认识、尊重、顺应城市发展规律，端正城市发展指导思想。要推进农民工市民化，加快提高户籍人口城镇化率。

要增强城市宜居性，引导调控城市规模，优化城市空间布局，加强市政基础设施建设，保护历史文化遗产。要改革完善城市规划，改革规划管理体制。要改革城市管理体制，理顺各部门职责分工，提高城市管理水平，落实责任主体。要加强城市安全监管，建立专业化、职业化的救灾救援队伍。

习近平此前表示，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。（完）