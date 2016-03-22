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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 17:45 BJT

改革要精准对焦并协同发力 直面新常态下的挑战--习近平

路透北京3月22日 - 中国国家主席习近平周二主持召开中央全面深化改革领导小组会议称，要加大改革力度，精准对焦并协同发力，直面经济发展新常态下面临的矛盾和挑战。

“对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破，”新华网援引他的讲话称。

习近平强调，夺取全面建成小康社会决胜阶段的胜利，很关键的一条是通过全面深化改革推动落实新发展理念。（完）

欲览详情，请点击新华网链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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