发挥国企等改革对供给侧结构性改革的基础作用--习近平（更新版）

（新增更多内容）

路透北京4月18日 - 中国国家主席习近平周一指出，要注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革，着力解决制约经济社会发展的体制机制问题。要加快推进国有企业改革、财税体制改革、金融体制改革、构建开放型经济新体制等，发挥其对供给侧结构性改革的基础性作用。 新华社新闻稿称，习近平在召开中央全面深化改革领导小组第二十三次会议上表示，改革既要增添发展新动力，也要维护社会公平正义。要把以人民为中心的发展思想体现在经济社会发展各个环节。

会议指出，供给侧结构性改革与全面深化改革、落实新发展理念是相通的，核心是体制机制创新，最终目标是形成经济增长新机制。要围绕经济结构的制度性问题推进改革，梳理推进“三去一降一补”需集中出台和落实的改革举措，打好组合拳，使各项改革措施同向发力。

会议并指出，要把改革总体设计中有关社会事业、保障和改善民生的改革要求落到实处，加快推进有关健全就业创业体制机制、深化教育体制改革、深化收入分配制度改革、建立更加公平可持续的社会保障制度、深化医药卫生体制改革等重点任务。

会议强调，建立公平竞争审查制度，要从维护全国统一市场和公平竞争的角度，明确审查对象和方式，按照市场准入和退出标准、商品和要素自由流动标准、影响生产经营成本标准、影响生产经营行为标准等，对有关政策措施进行审查，从源头上防止排除和限制市场竞争。

会议并提出，要建立健全公平竞争审查保障机制，把自我审查和外部监督结合起来，加强社会监督。对涉嫌违反公平竞争审查标准的，依法查实后要作出严肃处理。（完）