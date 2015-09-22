习近平称推进人民币改革 外汇储备仍充裕--华尔街日报

路透北京9月22日 - 中国国家主席习近平在华尔街日报周二刊出的专访中表示，人民币汇率形成机制改革会继续朝向更加市场化的方向迈进，且中国一直在朝着资本项目可兑换方向努力。

在过去一个月公布连串疲弱经济数据，以及意外让人民币贬值，造成投资者惊慌失措后，中国高层官员一直试图消除全球市场对其政策目标的不安情绪。

华尔街日报援引习近平的话称，中国正在稳步有序向前推进人民币资本项目可兑换相关工作。

“人民币汇率形成机制改革会继续朝更加市场化的方向迈进，”他表示。

“中国外汇储备余额下降...这些变化都属于正常的资本流动，在适度可控的范围内。中国外汇储备依然充裕，在世界范围内仍属于很高水平，“习近平表示。

“随着人民币汇率形成机制不断完善以及人民币国际化推进，中国外汇储备有所增减是正常的，不必过分担忧，”他表示。

习近平重申，人民币汇率不存在持续贬值的基础。

中国上个月突然令人民币贬值，以及6月以来中国股市重挫，引燃中国经济可能承受更多冲击的担忧，不过中国总理李克强此前淡化了关于中国经济面临硬着陆的担忧。

人民币贬值后，中国在努力维持人民币汇率稳定，8月外汇储备减少了940亿美元，至3.56万亿(兆)美元，降幅创纪录。

中国外汇储备较2014年6月的峰值3.99万亿美元减少了4,360亿美元，或11%，但规模仍是全球最大的。

习近平还表示，发展资本市场是中国的改革方向，不会因为当前的市场波动而改变。(完)