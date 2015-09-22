习近平称推进人民币改革 外汇储备仍充裕--华尔街日报

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月22日 - 中国国家主席习近平在华尔街日报周二刊出的专访中表示，人民币汇率形成机制改革会继续朝向更加市场化的方向迈进，且中国一直在朝着资本项目可兑换方向努力。
在过去一个月公布连串疲弱经济数据，以及意外让人民币贬值，造成投资者惊慌失措后，中国高层官员一直试图消除全球市场对其政策目标的不安情绪。
华尔街日报援引习近平的话称，中国正在稳步有序向前推进人民币资本项目可兑换相关工作。
“人民币汇率形成机制改革会继续朝更加市场化的方向迈进，”他表示。
“中国外汇储备余额下降...这些变化都属于正常的资本流动，在适度可控的范围内。中国外汇储备依然充裕，在世界范围内仍属于很高水平，“习近平表示。
“随着人民币汇率形成机制不断完善以及人民币国际化推进，中国外汇储备有所增减是正常的，不必过分担忧，”他表示。
习近平重申，人民币汇率不存在持续贬值的基础。
中国上个月突然令人民币贬值，以及6月以来中国股市重挫，引燃中国经济可能承受更多冲击的担忧，不过中国总理李克强此前淡化了关于中国经济面临硬着陆的担忧。
人民币贬值后，中国在努力维持人民币汇率稳定，8月外汇储备减少了940亿美元，至3.56万亿(兆)美元，降幅创纪录。
中国外汇储备较2014年6月的峰值3.99万亿美元减少了4,360亿美元，或11%，但规模仍是全球最大的。
习近平还表示，发展资本市场是中国的改革方向，不会因为当前的市场波动而改变。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 张明钧/张荻)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。