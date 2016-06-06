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中国财经 | 2016年 6月 6日 星期一 10:20 BJT

习近平称尽早与美国达成双边投资协定很重要

路透北京6月6日 - 中国国家主席习近平周一在中美战略经济对话上表示，尽早与美国达成双边投资协定（BIT）很重要。

此前，美国财政部官员称，在奥巴马总统任期结束前完成中美双边投资协定是当务之急。

中美BIT谈判于2008年启动，2013年7月，双方同意以“准入前国民待遇加负面清单”的模式进行实质性谈判。（完）

(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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