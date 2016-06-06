习近平称尽早与美国达成双边投资协定很重要

12月中国70个大中城市新建住宅售价同比升12.4% 环比涨0.3%

路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。