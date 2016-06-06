习近平称尽早与美国达成双边投资协定很重要

中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透北京6月6日 - 中国国家主席习近平周一在中美战略经济对话上表示，尽早与美国达成双边投资协定（BIT）很重要。
此前，美国财政部官员称，在奥巴马总统任期结束前完成中美双边投资协定是当务之急。
中美BIT谈判于2008年启动，2013年7月，双方同意以“准入前国民待遇加负面清单”的模式进行实质性谈判。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。