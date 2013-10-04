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债券 | 2013年 10月 4日 星期五 16:31 BJT

欧元债市：意大利公债续涨，因政治紧张形势消退

路透伦敦10月4日 - 意大利公债周五上涨，延续本周涨势，此前意大利总理莱塔领导的政府赢得了国会的信任投票。

意大利公债表现优于德债，市场呈区间交投，因投资者考量美国预算僵局的潜在影响。

意大利10年期公债收益率(殖利率) 下跌4个基点至4.34%，可比西班牙公债收益率 下降2个基点至4.23%。

意大利公债收益率本周已下滑约40个基点。意大利总理莱塔周三在议会赢得了信任投票。此前，面对自己中右翼党派内部的反对意见，前意大利总理贝鲁斯柯尼不再威胁推翻现政府。

德债期货 最新上升2个跳动点至140.25，10年期德债收益率 持稳于1.81%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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