调查：今明两年钯金价格料创纪录高位 铂金价格或进入上升通道

路透伦敦7月22日 - 路透调查显示，今年钯金价格将达到纪录高位，2015年将再创高点，因预期南非产量减少，市场需求将复苏，且俄罗斯供应存疑。

对31位分析师和交易商的调查显示，现货钯金XPD=今年均价料将达到每盎司805.50美元，较2013年上涨逾10%，为1984年路透开始统计数据以来的高位。今年上半年钯金均价为每盎司777美元。

明年钯金均价预计将涨至每盎司875美元。

今年第四季钯金均价料为每盎司860美元，为2001年第一季以来的最高季度均价。

南非矿工持续五个月的罢工导致南非产量减少，今年钯金市场进一步陷入供应短缺境地，汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)分析师去年预计市场短缺100万盎司。

一些分析师还担心，俄罗斯与西方在乌克兰问题上的对峙将影响俄罗斯的钯金产量。

同时，市场需求显示出增长的迹象，因美国和中国的汽车销量增加。

浏览贵金属调查图表，请点选：link.reuters.com/pyk45t

**铂金进入上涨通道**

调查还显示，下半年现货铂金XPT=料将稳步上涨，今年第四季均价料达到每盎司1,545美元。今年迄今铂金均价为每盎司1,432美元。

但参与调查的人士将今年铂金均价预估从4月调查时的每盎司1,500美元调降至1,475美元，此前铂金价格没有显示出立即从南非矿业罢工中受益。

2015年铂金均价预计将升至每盎司1,600美元，为2011年以来最高。(完)

(翻译 张荻； 审校 于春红)

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