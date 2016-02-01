施乐将分拆为两家公司 伊坎取得三席董事席次

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透1月29日 - 施乐(全录,Xerox)(XRX.N)周五表示，公司将一分为二，分成打印机（印表机）事业和企业流程委外公司，希望在经过多年的试图整合业务后能够更加灵巧。
维权投资者伊坎(Carl Icahn)将取得该委外公司的三席董事席次。他周五时在推特上发布讯息称，“分拆将让施乐股东大大提高了价值”。
施乐股价收升5.6%，报9.75美元。
施乐并公布第四季财报，获利增加42.5%，成本和支出则下滑7.3%。
该公司试着转型为专注在软件和服务业务，因客户削减打印机成本。
分拆后将生产打印机和影印机的文件技术公司营收将有110亿美元；而企业流程委外公司则有营收70亿美元。
施乐料将于2016年底完成分拆，未来三年可望省下24亿美元。
Lazard和高盛为施乐的顾问；Centerview Partners则是董事会顾问。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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