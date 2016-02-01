施乐将分拆为两家公司 伊坎取得三席董事席次

路透1月29日 - 施乐(全录,Xerox)(XRX.N)周五表示，公司将一分为二，分成打印机（印表机）事业和企业流程委外公司，希望在经过多年的试图整合业务后能够更加灵巧。

维权投资者伊坎(Carl Icahn)将取得该委外公司的三席董事席次。他周五时在推特上发布讯息称，“分拆将让施乐股东大大提高了价值”。

施乐股价收升5.6%，报9.75美元。

施乐并公布第四季财报，获利增加42.5%，成本和支出则下滑7.3%。

该公司试着转型为专注在软件和服务业务，因客户削减打印机成本。

分拆后将生产打印机和影印机的文件技术公司营收将有110亿美元；而企业流程委外公司则有营收70亿美元。

施乐料将于2016年底完成分拆，未来三年可望省下24亿美元。

Lazard和高盛为施乐的顾问；Centerview Partners则是董事会顾问。(完)