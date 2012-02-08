Xstrata大股东反对其与嘉能可联姻

矿产公司Xstrata10 大股东中至少有两家计划反对商品贸易商嘉能可的收购，阻挠打造横跨矿业、农业和交易的大宗商品巨擘的计划。

路透伦敦2月7日电---矿产公司XstrataXTA.L10 大股东中至少有两家计划反对商品贸易商嘉能可(GLEN.L)的收购,阻挠打造横跨矿业、农业和交易的大宗商品巨擘的计划.

标准人寿投资公司(Standard Life Investments)和施罗德投资(Schroders)周二表示,以410亿美元收购Xstrata剩余66%的股份,低估其价值.

要达成这笔交易,需获得除嘉能可外75%的股东批准,嘉能可不参加投票.两家公司合并,旨在创建一家可与必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)等重量级矿企比肩的企业.

据汤森路透数据,Xstrata第四大股东标准人寿投资和施罗德投资总共在Xstrata持有3.6%的股份,而需获股东批准的股份比例为5.6%,因此他们的立场可能促使其他股东追随.

"我十分认同标准人寿的观点,我们计划站在同一立场.这对嘉能可来说是一笔不错的交易,对於Xstrata管理层来说或许也令人满意,但对於Xstrata大股东来说则不划算,"施罗德的Richard Buxton对路透表示.

经纪商Liberum Capital在一份报告中指出,"有16%的Xstrata股东反对,就会阻止该交易达成,这意味着嘉能可的提议很有可能落败."

Xstrata执行长戴维斯(Mick Davis)承认,两家公司必须付出努力才能使其一些股东接受嘉能可的提议.

除嘉能可以外,Xstrata股东将持有新公司45%的股权,但Xstrata资产将占合并後企业资产价值的65%左右.合并後公司将被命名为嘉能可Xstrata国际(Glencore Xstrata International).

协议条款似将在同时持有Xstrata和嘉能可股份的投资公司内部引发紧张气氛.

一名不愿具名的发言人称,10大股东中三分之一的公司资产组合经理将就合并价值及其对每家公司投资者带来的相对价值进行讨论,然後才决定是否决还是支持此案.

欲浏览溢价图表,请点选:(link.reuters.com/jyx46s)

**影响力合并**

新集团料将利用其影响力来考虑其它交易,其中包括可能收购英美资源集团(AAL.L).新集团拥有从新喀里多尼亚到刚果民主共和国的众多矿业资产.

英美资源集团执行长Cynthia Carroll拒绝对交易置评.当被问及此交易是否意味着公司价值已触及低点时,她表示集团将坚持发展计划.

**需求大增**

嘉能可与全球第四大综合矿业企业Xstrata的合并,是希望创造机会从中国及其它新兴经济体对大宗商品不断增长的需求中获益.

竞争监管机构料将严格审视合并後的集团.该集团将对热能煤、铜、锌和铬铁等市场拥有举足轻重的影响力.

"许多政府可能会藉此机会检视嘉能可-Xstrata对本国食品、工业品和能源进出口带来的影响...因此公司可能将被迫放弃部分业务,"德盛安联资产管理旗下RCM的投资长Neil Dwane说.德盛安联资产管理是Xstrata股东之一.

Xstrata执行长Mick Davis对反垄断审批表示出信心,称两个公司紧密相连,因此过去有关当局一直将二者当成一个整体加以对待. (完)

--编译 李爽/梁睿雪;审校 程琳/徐文焰

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