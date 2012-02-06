嘉能可与Xstrata正在敲定800亿美元合并案最终细节

路透开普敦/伦敦2月5日电---商品贸易公司嘉能可(GLEN.L)和矿业公司XstrataXTA.L的高层正在敲定800亿美元合并案的最终细节.这将成为该行业迄今最大一笔交易,料最早於周二宣布.

嘉能可是全球最大多元化商品贸易公司,已经拥有34%的Xstrata股权.Xstrata上周宣布,嘉能可已经与之进行接触,双方正就全股票"对等合并"进行洽谈.该交易或将成为力拓(RIO.L)2007年收购加拿大铝业以来该行业最大并购案.

合并协议定在本周宣布,可能是周二,届时Xstrata将公布2011年财报.

一位参与交易的消息人士称,周末谈判气氛"具有建设性".另有人士指出,围绕最新一轮谈判可能因公司治理与价格问题而破裂的担忧已经不复存在,这两个问题此前一直是阻碍双方合并的主要障碍.

经过多年时断时续的磋商後,嘉能可与Xstrata在去年圣诞节之前重开谈判.熟悉交易进展的消息人士称,双方已经就高级管理层的构成达成初步谅解,Xstrata料在董事会拥有多数席位,其董事长庞约翰(John Bond)以及执行长戴维斯(Mick Davis)和首席财务官Trevor Reid将留任.

嘉能可执行长格拉森博格将成为合并後矿业和贸易实体的最大单一股东,其可能担任一个副手职位.

星期日泰晤士报报导称,如果"控制权发生变动",戴维斯料获得最多1,000万英镑(1,600万美元)的留任奖励,继续担任执行长一职.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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