嘉能可CEO称收购Xstrata并非“非做不可”

路透伦敦8月21日电---嘉能可(GLEN.L)首席执行官(CEO)格拉森博格周二称,对矿商Xstrata的300亿美元收购案并非公司一笔"必做的交易",意即不会屈服于Xstrata股东卡塔尔控股(Qatar Holding)的提价要求.这也是嘉能可迄今就此发出的最严正警告.

格拉森博格的这番言论发表于嘉能可公布降幅小於预期的上半年获利之际,言辞间透露了对卡塔尔控股的愤怒.主权财富基金卡塔尔控股持有Xstrata约12%的股份,远小於嘉能可约34%的持股比重,但仍足以在9月的投票中阻止该收购交易.

作为Xstrata最大单一股东的嘉能可在2月时宣布,将以每2.8股新股换1股的方式,来收入尚未持有的Xstrata股份.但卡塔尔控股沉默数月後突然在6月提出,要求换股比例为3.25.

"我们无法理解卡塔尔控股的这种姿态,要求比2.8倍还高的比例.我们没看到最近有任何能支持这种要求的根据,事实上我们看到的情况正相反."格拉森博格在电话采访中告诉路透.

"这个交易不是非做不可,我们只是觉得它是可以做的一笔交易…但假设股东们不这麽想…那就是他们自己的选择了."

在嘉能可2月宣布对Xstrata的全股票收购後,卡塔尔控股逐渐增持Xstrata股份,持股比重较原先的3%增加了两倍多,在其6月意外宣布要求优化收购条件後,曾一度停止增持,但之後又重新恢复.

嘉能可称,上半年获利情况不会加大公司提高收购价的压力.其公布上半年净利为18.1亿美元,较上年同期减少26%,但略高於分析师预期.金属与农产品业务表现强韧,部分抵消了大宗商品价格走软的影响.

市场部门的整体营业利润减少11%,因能源交易业绩远不及上年时的强劲表现,而工业业务营业利润则下降了32%.

"展望未来,我们既不预期也未假设整个市场或经济形势在短期内能明显改善."格拉森博格表示.(完)

--编译 隋芬;审校 王冠中

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