美国周五公布数据显示，2月消费者物价指数(CPI)上涨0.4%，涨幅创10个月来最大；1月为上涨0.2%，汽油占了CPI涨幅的80%以上，汽油价格弹升，但基本通货膨胀压力上升的迹象甚少。当天另一项数据显示汽油价格大涨令3月初消费者信心小幅下滑，但美国民众并不认为价格大涨情况会持续。 路透