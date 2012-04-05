发改委官员称中国首季GDP增约8.4%

中国国家发改委副主任张晓强周二参加博鳌论坛期间称，2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策，并将强调扩大内需的作用。他援引相关研究机构数据称，一季度中国GDP增长约8.4%，CPI涨幅约为3.5%。''这说明中国经济今年的开局良好，''张晓强指出。路透