版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 14:01 BJT

发改委官员称中国首季GDP增约8.4%

中国国家发改委副主任张晓强周二参加博鳌论坛期间称，2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策，并将强调扩大内需的作用。他援引相关研究机构数据称，一季度中国GDP增长约8.4%，CPI涨幅约为3.5%。"这说明中国经济今年的开局良好，"张晓强指出。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐