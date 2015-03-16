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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 16日 星期一 14:50 BJT

中国前中央军委副主席徐才厚病亡

新华社周一报导，中国前中央军委副主席徐才厚因膀胱癌终末期医治无效死亡。因其病亡，军事检察院根据有关规定对徐才厚作出不起诉决定，其涉嫌受贿犯罪所得依法处理。2014年10月27日，军事检察院对徐才厚涉嫌受贿犯罪案侦查终结，移送审查起诉。路透
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