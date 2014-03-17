《徐奇渊专栏》现在是扩大人民币汇率波幅好时机

(作者为路透中文特邀作者，文章仅代表本人观点)

中国金融市场改革继续稳步推进。2014年3月15日，中国人民银行宣布，自2014年3月17日起，人民币兑美元即期汇率波幅由此前的1%扩大至2%。这一政策的出台时机恰到好处：

第一，从国际大环境来看，2013年下半年以来，短期资本持续从新兴经济体流出，这在一定程度上，也弱化了国际市场的人民币升值预期。

第二，从中国自身的国际收支项目来看，近年来，国际资本净流入、净流出交错出现，经常项目顺差规模收窄，今年2月份甚至对外贸易也出现了暂时的逆差，这也使得之前的单边升值预期进一步有所弱化。

第三，2月份以来，人民币在多个交易日连续走出贬值行情，不论其原因如何，这对于依靠国内外高额利息差进行套利的投机者来说，是一种风险警示。而在目前汇率波幅进一步放大的情况下，投机者的套息风险（carry trade）将进一步放大。

这些都意味着：单边升值预期正在转向双向波动预期，现在正是扩大人民币汇率波幅的好时机。那么，人民币汇率波幅扩大，对于央行的货币政策、对外贸易企业、金融市场会产生哪些影响呢？

首先，对于央行来说，其货币政策独立性将获得更大的空间。外汇市场上的人民币可能面临升值预期，即人民币供小于求，而同时美元供大于求。在这种情况下，为了保持人民币对美元的汇率稳定（波幅在上下1%范围内），人民银行就需要对外汇市场进行干预。具体地，就是向外汇市场投放人民币、吸收美元。这时候，人民银行的货币政策松紧，在很大程度上就取决于外汇市场的干预需要。虽然人民银行为此进行了有效的对冲操作，但其成本也在迅速上升。进一步放开人民币汇率波幅之后，货币政策的独立性也随之得到了一定程度的松绑。

其次，虽然人民币对美元的波幅在放大，但是对外贸企业来说，汇率风险却并不一定随之增加。原因很简单，中国的出口有7成左右，是面向美国以外的经济体。在过去，为了维持人民币对美元的汇率稳定，我们牺牲了人民币对欧元、日元、韩元等货币的稳定。例如，在2013年全年，人民币对美元汇率保持较为稳定，但是由于日元、新兴经济体货币普遍贬值，当年人民币名义有效汇率升值幅度却达到7.18%。在未来几年，美国退出量宽的大背景下，减弱人民币与美元挂钩关系，也有助于稳定人民币有效汇率，从而对我国外贸活动也是有利的。

最后，人民币国际金融市场将面临发展机会。由于人民币对美元即期汇率的波幅扩大，这会同时促进离岸、在岸人民币汇率的远期市场，及其衍生品市场的发展。此外，随着人民币对美元汇率波幅的放宽，人民币在国际金融市场上的独立计价功能也将有所加强。例如，对于那些同中国有密切经贸关系的国家，在他们的汇率形成机制中，也将更多的考虑人民币汇率的波动。通过人民币汇率的波幅扩大，中国货币政策的溢出效应也将日益显现。这也将进一步推动人民币在国际金融市场地位的提高。

这次放大人民币汇率波幅，标志着汇改又迈出了关键的一步。但人民币汇率形成机制的改革仍然还有很多功课要做。在外汇交易市场上，我们需要提高交易的透明度，减少官方对外汇市场交易的中间价干预、和日常交易的干预；此外，国内利率市场化改革等措施的配套，也是必不可少的。

（作者任职于中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究中心）

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