《徐奇渊专栏》货币当局在预防流动性危机中的角色

(作者为路透中文特邀作者，文章仅代表本人观点)

6月20日中国银行间市场的Shibor利率现历史最高：隔夜拆借利率为13.44%，1个月率为11.00%；而上个月同期两者分别为2.95%、4.50%。

尽管有多种触发因素，但市场比较认可的主要原因是：一方面，商业银行热衷于套利活动，通过各种包装过的影子银行业务，造成了严重的期限错配和过高的杠杆率，在触发因素面前表现出了脆弱性。另一方面，央行希望给市场一个教训，杜绝道德风险、增强金融机构的风险意识、防范金融风险。

这么做需要很大的决心，但是，在这次钱荒中，央行真的很强硬吗？

假设央行分为强硬（tough）和软弱（soft）两种类型。由于救助行为会显示出央行的类型为软弱，这会推动金融机构去冒更大的风险，导致更为严重危机，并需要更为巨额的救助。因此，即使软弱的央行也有动力发出貌似强硬的信号（Farhi，Tirole，2009）。

目前央行释放的强硬信息有：（1）提前通过政策信号警示商业银行，不过在当时看来这一信号是模糊的；（2）在流动性紧张期间，并不进行救援，反而继续正回购操作。

但这些信息不足以断定央行的真实类型是真正强硬的。因为：（1）即使在最困难的时刻，市场也认为形势完全处于央行可控范围内，福布斯中文网的报道则认为这一场“可控的金融危机”；（2）央行最终在6月21日出手干预市场，并收到效果。

虽然央行的态度较以往有重要转变，但目前信息仍难以证明央行的真实类型是强硬派。同时，这次货币当局态度的突然转变，让市场预期甚至有些无所适从。因此，央行需要通过制度建设、透明和沟通，为自己的强硬立场发出稳定、明确、可置信的信号。

不过，各国央行的决策，都在不同程度上面临着时间不一致性问题（Barro and Gordon, 1983）。Farhi和Tirole（2009）则证明了，在道德风险和期限错配导致流动性问题后，时间不一致方案仍然是可选的最优货币政策。

时间不一致的货币政策意味着，央行在事前扮演强硬角色，而在危机事发后则有求必应。但这同样不能完全消除道德风险。有没有最终的解决方案呢？Benassy-QuereA（2010）等人提供了两个理论上可行的办法：其一，严格控制银行规模的上限，这样的话，没有一家银行是系统重要的。这时央行承诺不救助将是可以置信的威胁。其二，运用监管工具，确保银行风险投资规模的上限。

但目前中国的问题似乎更加复杂，银行系统的期限错配、杠杆率上升，以及活跃的影子银行，与其他背景密切相关：（1）利率市场化尚未完成，利率体系存在双轨制；（2）持续的低真实利率环境，也促成了期限错配和杠杆率上升；（3）资金供给端：通胀率预期较高造成居民部门资产的持有短期化；（4）资金需求端：在投资扩张过程中，地方政府或职能部门主导的基础设施，和其他长期投资迅速增加。

给定上述外部约束条件，商业银行的期限错配、杠杆率上升符合其盈利的理性。因此，要从根本上缓解金融风险，还需很多方面的长期努力。

最后值得强调的是，Farhi，Tirole（2009）的研究值得我们反思：

真实低利率通过促进加杠杆、期限错配两种渠道，造成了下一次金融危机。因此，真实低利率为下一次危机播下了种子（Sowing the seeds of the next crisis）。

更要命的是，当期的真实低利率政策还会影响到，未来央行对救助的态度。因为当期的真实低利率使投资扩张、资产价格迅速膨胀；到时候，面对着一个更为庞大的资产规模，央行要拒绝救助将变得更加困难。

（徐奇渊，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员）

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