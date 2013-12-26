徐绍史称今年GDP预计增长7.6%左右

路透上海12月26日 -中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，较2012年的7.7%增速稍有回落。

据新华社周三晚间报导，徐绍史是在受国务院委托，向全国人大报告“十二五(2011-2015年)”规划纲要实施中期评估时做出上述表述的。

中国前三季度GDP同比增速为7.7%。本周稍早路透引述中国多家主要政府智库的消息人士指出，中国领导高层为了兼顾经济稳定及推动必要的结构性改革，2014年的经济增长目标将维持与今年的7.5%相同。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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