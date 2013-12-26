徐绍史称今年GDP预计增长7.6%左右

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透上海12月26日 -中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，较2012年的7.7%增速稍有回落。
据新华社周三晚间报导，徐绍史是在受国务院委托，向全国人大报告“十二五(2011-2015年)”规划纲要实施中期评估时做出上述表述的。
中国前三季度GDP同比增速为7.7%。本周稍早路透引述中国多家主要政府智库的消息人士指出，中国领导高层为了兼顾经济稳定及推动必要的结构性改革，2014年的经济增长目标将维持与今年的7.5%相同。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。