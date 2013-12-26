徐绍史称今年GDP预计增长7.6%左右（更新版）

* 今年经济增长超预期，GDP增幅预计7.6%左右

* 就业、物价等主要调控目标基本实现

* 实现十二五规划面临五大挑战，包括部分地区债务规模过大

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路透上海/北京12月26日 -中国国家发展和改革委员会主任徐绍史表示，今年国内生产总值(GDP)预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。但同时提到部分地区债务规模过大。

人民日报周四援引他向全国人大报告“十二五(2011-2015年)”规划纲要实施中期评估报告的说明称，受国际国内发展环境和条件变化的影响，中国经济发展进入增速换挡期。经济增速从2011年的9.3%，回落到2012年的7.7%，今年预计在7.6%左右。

“从今后两年国际环境看，全球经济稳定复苏依然存在变数，国际市场需求难以再现过去的强劲增长。从内部条件看，经济增长的要素和约束条件正在发生变化，劳动力成本进入上升通道，企业面临的生态环境等外部成本约束加大，传统增长模式面临挑战，经济增长的下行压力不容忽视。”徐绍史称。

中国前三季度GDP同比增速为7.7%。本周稍早路透引述中国多家主要政府智库的消息人士指出，中国领导高层为了兼顾经济稳定及推动必要的结构性改革，2014年的经济增长目标将维持与今年的7.5%相同。

徐绍史提到，全面完成“十二五”纲要各项目标面临五大挑战，包括经济增长面临下行压力；结构优化升级进展缓慢，依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变；环境污染形势严峻；以及财政金融风险增大。

“由于依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变，一些地区为了追求经济增长速度，盲目扩大投资，不顾条件上项目。不仅带来了产能过剩等问题，还导致地方政府性债务扩张较快、财政金融风险加大等隐患。部分地区政府性债务规模过大。”新华社援引他称。

**经济增长面临下行压力**

徐绍史指出，面对经济下行压力，要进一步健全宏观调控政策体系，合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，进一步增强汇率双向弹性，加强财政、货币、产业、土地、环保等政策之间的协调配合，防止出现大的经济波动。

同时，要积极防控并妥善化解财政金融风险，按照区别对待、分类监管、疏堵结合的原则，积极稳妥应对地方政府性债务风险，在确保合理融资需求的同时，有效控制整体债务风险。

并坚持需求管理和供给管理并重，顺应转型升级和提高核心竞争力的迫切要求，以提高供给侧效率为重点，不断改善创业创新和营商环境，着力构建新的内在稳定增长机制。

此外，针对结构优化升级进展缓慢这一问题，要加快发展现代农业，统筹国际国内两个市场、两种资源，提高市场供应能力，推进农业科技进步，构建新型农业生产经营主体，进一步夯实农业基础地位。

中国本周召开的中央农村工作会议就明确提出，要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。

针对环境污染形势严峻问题，评估报告提出要实施最严格的资源节约和生态环境保护制度。强力推进节能降耗，实行能源消费总量和能耗强度双控考核，进一步提高行业能耗准入门槛，推进重点领域节能，严禁对高耗能企业实行优惠电价。

同时加强突出环境问题治理，加大主要污染物减排力度，落实好燃煤电厂脱硝等环保电价政策。完善资源节约和生态环境保护模式，健全资源有偿使用制度和生态补偿制度，完善资源性产品和环境保护定价机制，把高耗能、高污染产品纳入消费税征收范围，逐步将资源税征收范围扩展到占用各类自然生态空间。(完)

(发稿 李宏薇/沈燕; 审校 张喜良)

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