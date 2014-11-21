徐才厚豪宅被查抄1吨多现金--报导

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月20日 - 《凤凰周刊》周四报导称，中国前军委副主席徐才厚在豪宅地下室里存放了一吨多的现金和名贵玉石等。
军事检察机关曾表示，徐才厚承认收受巨额贿赂贿。官员们指出，调查已完成，徐才厚可能将面临军事法庭审判。
《凤凰周刊》称，办案人员3月前往徐才厚在北京的一处豪宅进行查抄，在地下室发现一吨多的美元、欧元和人民币。
《凤凰周刊》援引接近军方高层的消息人士称，豪宅内还有几百公斤的名贵玉石和珍稀的翡翠制品等。
报导称，从这处豪宅里查抄的财物堆积如山，办案人员只得临时叫来十几辆军用卡车才将其全部运走。
报导称，面对被查抄到的大量赃款赃物清单,徐才厚只得低头认栽。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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