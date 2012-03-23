徐工集团将投资德企施维英--消息

路透法兰克福/香港3月23日电---三名知情消息人士称,中国徐工集团正在敲定投资德国私营机械制造商施维英(Schwing)的交易.

一名接近该德国企业的消息人士称:"我们预计未来一两周内就能签订购买合同."施维英是该行业全球领先的供应商之一.

另一名接近该公司的人士称,很快就会公布投资者身份,收购份额尚不明确.不过其表示,中方希望至少中期内能得到多数权益.

今年还有很多类似交易,中国企业正投资於德国企业,希望得到後者的技术、品牌和全球经销网络.

施维英的混凝土泵被用来建造欧洲央行在法兰克福的新高楼,迪拜Jumeirah海滨酒店和纽约世贸中心一号大楼.

该公司为施维英家族拥有,2010年营收约为4亿欧元,去年营收增速达到两位数百分比.2011年实现盈利.

施维英员工数约为3,300人,但经济危机期间营收下滑30%後该公司展开整顿计划,目前正削减最多200个岗位.

一名接近该公司的人士称:"我们希望在中方帮助下,新投资将有实现可能."

徐工集团发言人称:"我们这边不太清楚此事,所以目前无法置评."

施维英及其顾问罗斯柴尔德拒绝置评.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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