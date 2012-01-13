《阳歌专栏》搜索屏蔽战蔓延至在线视频业 迅雷和Muddy Waters保持谨慎乐观

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**迅雷和Muddy Waters保持谨慎乐观**

新年伊始，视频分享网站迅雷和卖空投资公司Muddy Waters都谨慎乐观，认为在美上市的中国企业面临的信任危机可能已经过去。

迅雷是中国第七大在线视频网站，报导称，迅雷准备重启赴美上市的计划。去年7月，迅雷首次公布其IPO计划，欲筹集最多2亿美元。不过随後爆出的在美上市中国公司会计丑闻导致迅雷一步步推迟上市计划，直至最终放弃。不过一名迅雷高管表示，目前公司已经完成重启上市进程的准备，但没有给出更多细节。

Muddy Waters是数次高调做空行动的幕後黑手，引发了中国企业面临的信任危机，其老板Carson Block目前口气略有变化，称可能买入去年股价大跌的一些中国公司。但他仍很谨慎，称目前只有那些拥有资源对中国公司进行独立研究的投资者才应该考虑买入，暗示在信任危机结束前，仍可能再出现一到两个会计丑闻。我觉得时间点可能是年中左右。不过Block能够考虑买入这些去年股价折半甚至更惨的中国公司，就意味着他可能认为估值区间较一年前更为合理。

行业观察者肯定会密切关注迅雷是否会执行IPO计划，因投资者的反应可能为今年余下时间的前景奠定基调，特别是如果该IPO能够获得些许成功。我觉得迅雷会启动上市进程，将预期维持在相对低的水平，最终获得小的成功，第一季成功融资约1亿美元。

一句话：近期Muddy Waters和迅雷释放出的信号暗示，在美上市中国企业面临的信任危机可能正在缓解，2012年下半年有望出现可持续复苏。

**搜索屏蔽战蔓延至在线视频业**

去年下半年弥漫在电子商务领域的搜索屏蔽战，已蔓延至在线视频领域。土豆网TUDO.O和搜狐(SOHU.O)视频共同屏蔽优酷网YOKU.N的视频搜索，禁止优酷搜索和抓取其视频内容。当然，这场封锁战的最大输家会是中国的消费者，因观众将很难找到他们想看的电影和电视节目，也会伤及该行业的整体发展。

对於这个活力四射但令人费解的行业，企业之间的这种举动更像是孩子们之间的打闹，而非大企业真正去做生意。让我们回头看看该行业的这一最新动态。

中国媒体援引土豆网代表的话报导称，土豆网和搜狐视频联合乐视网(300104.SZ)共同采取技术措施，屏蔽优酷的搜库搜索。土豆网和优酷网因版权侵犯问题卷入了一些法律纷争中。这些网站尝试远离盗版内容，已开始签署一系列开创性协议，取得流行电视节目和电影的合法播出权。

优酷网的此类最新协议是，周三宣布与20世纪福斯公司达成合作，但优酷网与土豆、搜狐视频等的最新纷争，势必将盖过此则消息。事实上，类似纷争可能最终会威胁到未来的许可协议，因类似封锁行为将最终会使消费者很难找到他们想在网上观看的节目，严重影响该行业的发展。

此外，中国监管当局正考虑限制在线视频网站在其节目中投放的广告数量，这也潜在地对该行业构成另一个重大打击。从一个更广的角度来看，这些动态不利於在线视频业2012年的发展，甚至可能使这一不断亏损行业的长期盈利进程推迟。

一句话，在线视频业的搜索屏蔽战将阻碍该行业的发展，再加上其他负面动态，还将推迟该行业向长期内实现盈利这一目标的过渡。

**华为印度建厂计划推迟**

中国电信设备制造商--华为去年进军美国市场处处碰壁，而今在快速发展的印度市场，也遭遇障碍。该公司宣布，无限期推迟在印度建厂的计划。

一两年前，印度表示出於安全考虑，对华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)电信设备实施几个月的进口禁令。华为本次在印度的建厂计划，涉及的投资规模可能达一亿美元甚至更高。该计划的失败，看起来很可能与印度过去一年中一连串波及电信行业的政府贪污丑闻有关。

中国媒体引述华为高管的说法称，在印度建厂计划旨在进一步使公司生产当地化，同时也为缓解印度方面的一些安全担忧，但由於印度电信设备需求疲软，在当地建立生产工厂没有意义。

这样的解释或许合乎情理，但却意味着华为和中兴通讯今年在印度这一举足轻重的亚洲市场将遭遇波折。此事还表明，这两家公司未来拓展海外市场之路，会继续面临重重障碍。这些市场担忧，华为和中兴通讯的设备存有漏洞，以便中国开展间谍活动。

因为此类担忧，华为在美国已遭遇多次抵制，加上美国总统选举临近，我认为该公司如果能在美国市场达成其首个大型交易，最早也要到2013年。面对这样的现实，加上在印度的新问题，还有深陷债务危机欧洲的低迷需求，意味着2012年对华为和中兴通讯而言，电信设备销售前景将一片暗淡，且最早到2013年状况才可能缓解。

一句话：华为推迟在印度建厂计划，表明其近期在该重要市场遇到麻烦，预示2012年对该公司而言将困难重重。（完）

编译：李福强/靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌/张家伟

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