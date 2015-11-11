华丽家族和宁波中百相关股份被冻结 徐翔事件影响继续发酵

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月11日 - 中国私募大佬徐翔被抓后续影响持续发酵，宁波中百(600857.SS)和华丽家族(600503.SS)周三公告，相关股东所持股份被公安部门冻结，为期两年。加上此前文峰股份(601010.SS)和大恒科技(600288.SS)，迄今已有四家上市公司受到波及。
宁波中百表示，周二(10日)接到通知，公安部门对控股股东西藏泽添投资发展持有的3,541万股无限售流通股及孳息予以冻结，冻结时间从2015年11月10日至2017 年11月9日止。上述股份为西藏泽添持有宁波中百的全部无限售流通股，占后者总股本15.78%。
华丽家族称，上海泽熙增煦投资中心持有的9,000万无限售流通股及孳息股股份，也被冻结，占公司总股本5.62%，为上海泽熙增煦投资所持的全部股份，冻结时间两年。
此前据国内媒体报导，2014年中旬，徐翔资本运作平台泽添投资通过受让股权的方式取得了宁波中百的第一大股东之位。徐柏良持有泽添投资99%股权，剩余1%股权由郑素贞持有，徐柏良是徐翔的父亲，郑素贞为徐翔的母亲。徐峻的另一职务为泽熙投资总经理助理。
本月稍早，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。
宁波中百周二收报18.9元人民币，最近一个月累计上涨31.25%；华丽家族同日收报12.94元，近一个月累计涨幅34.51%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。