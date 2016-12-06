泽熙投资徐翔操纵市场案开庭审理 被告人均表示认罪认罚

路透北京12月6日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔操纵市场案日前在青岛市中级人民法院一审公开开庭审理。徐翔等三名被告人均表示认罪认罚，并请求法庭从宽处罚。

青岛市中级人民法院微博周二发布新闻稿称，青岛市人民检察院指控徐翔实际控制近百人证券账户，并在2010-2015年与13家上市公司董事长、实际控制人合谋，按徐翔等人要求，由后者控制上市公司发布“高送转”方案、释放公司业绩、引入热点题材等利好消息的披露时机和内容以操纵证券市场。

“在法庭最后陈述中，三名被告人均表示认罪认罚，并请求法庭从宽处罚。”新闻稿透露。

新闻稿称，通过实际控制的泽熙产品证券账户、个人证券账户择机进行相关股票的连续买卖，双方共同操纵上市公司股票交易价格和交易量，在股价高位时，徐翔等人通过大宗交易接盘的公司高管减持的股票、提前建仓的股票或定向增发解禁股票抛售，从中获利。

去年中国股市大幅波动后，新华社报导称，徐翔等人因通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，其行为涉嫌违法犯罪，被公安机关依法采取刑事强制措施。（完）