徐工集团称今年积极寻求更大规模海外并购

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月13日电---中国各大工程机械厂商正纷纷加大海外扩张力度,以营收计中国最大工程机械商--徐工集团表示,目前正积极寻求更大规模的海外并购.
徐工集团周一所发的新闻稿称,去年集团营业收入同比大增32%,至870亿元人民币,今年目标锁定在1,000亿元,2015年目标达到3,000亿元.
徐工称,去年已完成对德国、荷兰的两家核心零部件研发制造公司的跨国并购,"目前正积极寻求更大规模的海外并购."
公司并称,在全球化布局上,总投资200亿元以上、19项重大项目正在推进实施,已自主研发并快速进入矿山、煤炭和凿岩机械领域,水利、海工装备在加紧调研.
去年该集团实现营业收入出口创汇同比翻番增长,至10亿美元;而2011年,中国工程机械市场在经历了3月的历史高点之後,受国家宏观政策和经济景气度影响,4月始持续回落.
中国工程机械业的海外收购大戏频频登台;今年年初,三一重工(600031.SS)联手中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司100%股权,交易总金额3.6亿欧元.广西柳工(000528.SZ)则斥资3.35亿元人民币收购波兰企业HSW的工程机械事业部.
徐工集团旗下有上市公司徐工机械(000425.SZ),其H股上市计划正在进行中.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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